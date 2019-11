ROMA JUVENTUS FEMMINILE / Super Juventus nel match di quest'oggi contro la Roma valevole per la settima giornata del campionato femminile.

Le campionesse d'Italia si sono imposte con un netto 4-0 sul campo dei giallorossi nella sfida disputatasi al 'Tre Fontane', conservando la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul

Campionato femminile, Juventus show: 4-0 sul campo della Roma

Le bianconere allenate dalla Guarino hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Maria Alves, per poi dilagare nella ripresa frutto delle realizzazioni di Girelli, Rosucci e Caruso. Risultato rotondo per la capolista, che torna così al successo dopo il 2-2 rocambolesco di domenica scorsa con il Milan. Per la Juventus è la sesta vittoria su sette gare giocate in questo campionato: 19 punti in classifica a +2 sul Milan e + 3 sulla Fiorentina, le due dirette inseguitrici della 'Vecchia Signora'.

Roma-Juventus 0-4

30' Maria Alves; 64' Girelli; 85' Rosucci; 92' Caruso

