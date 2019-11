Calciomercato Fiorentina, Balotelli piace a Commisso: le ultime

CALCIOMERCATO FIORENTINA BALOTELLI /Mario Balotelli è stato escluso dal delicato match tra Brescia e Roma a causa del suo scarso impegno in allenamento. In queste ore sono cominciate a circolare diverse voci sul suo possibile addio alle Rondinelle, voci che lo stesso attaccante ha voluto smentire sui social.

Calciomercato Brescia, niente Galatasaray per Balotelli

'Sky Sport' ha smentito, per il momento, un interessamento del Galatasaray, ma ha definito possibile la pista Fiorentina.

Supermario, infatti, piace molto al nuovo patron Rocco Commisso, ma il gradimento non è detto che porterà a una trattativa.

Calciomercato Fiorentina: Balotelli dipende da Montella

Molto dipenderà dalla volontà dell'allenatore Vincenzo Montella: portare Balotelli in squadra richiede un percorso particolare, come sta dimostrando lo stesso Fabio Grosso. Per ora, quindi, solo rumors...

