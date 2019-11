SONDAGGIO CM.IT - Lotta scudetto, Juventus favorita!

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS INTER SCUDETTO / Il testa a testa tra Juventus e Inter prosegue. Ritmo forsennato, in testa alla classifica, per entrambe, con i bianconeri ancora in vetta a quota 35, dopo il 3-1 esterno con l'Atalanta, e i nerazzurri subito dietro, a 34, per effetto del 3-0 contro il Torino.

Le squadre disi contenderanno fino alla fine lo scudetto, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter il loro pronostico nella lunga corsa verso il titolo. I votanti del nostro sondaggio si sono espressi abbastanza chiaramente: campioni d'Italia favoriti per confermarsi, con il 62% dei voti ricevuti, solo il 38% dei voti a favore dell'Inter.