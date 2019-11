ROMA BRESCIA VOTI PRIMO TEMPO/Primo tempo con poche emozioni. Il match tarda ad ingranare. La Roma mostra sicuramente più qualità e quantità di gioco, colleziona corner ma non palle gol e troppi errori nell’ultimo passaggio. Tanto spazio sulle fasce per affondare in profondità sia con Florenzi ma soprattutto con Kolarov. Le prime vere occasione per sbloccare il risultato sono però del Brescia, che ci prova con un tiro di potenza di Ndoj , ben respinto da Pau Lopez, e un colpo di testa di Donnarumma.

Kolarov sul finale, gioca male un pallone che poteva servire Dzeko, solo davanti a Joronen.

TABELLINO

ROMA-BRESCIA:0-0

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez 6 ; Florenzi 6, Mancini6, Smalling 6, Kolarov 6; Diawara 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6. A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, J.Jesus, Cetin, Santon, Perotti, Under, Antonucci. All. Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6, Cistana 6, Chancellor 5,5, Martella 6; Bisoli 5,5, Tonali 6, Ndoj 6; Romulo 5,5; Donnarumma 6, Torregrossa 6. A disp.: Alfonso, Gastaldello, Magnani, Mangraviti, Zmrhal, Spalek, Morosini, Aye, Matri. All. Grosso.

Marcatori:

Arbitro: Di Bello sez. di Brindisi

Ammoniti:

Espulsi: