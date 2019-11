PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-FIORENTINA: cinico Di Carmine, disastro Milenkovic

PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-FIORENTINA / Di Carmine e Verre lanciano il Verona e mettono ko la Fiorentina che, dopo l’inopinata prestazione di Cagliari, non è riuscita ad emergere nonostante un buon Ribery e un ottimo Dragowski. Giornata negativa per Milenkovic.

VERONA

Silvestri 5,5 – Impreciso sia nelle uscite alte che in quelle basse, dà spesso la sensazione di non esser tranquillo tra i pali.

Rrahmani 6 – Con il suo fisico riesce a limitare le iniziative di Ribery. Bene anche nel gioco aereo.

Günter 6 - Guida bene la difesa, riuscendo a limitare il raggio d’azione su Vlahovic.

Bocchetti 6 – Buona prova dell’ex Genoa e Spartak che, oltre a mantenere la posizione in fase di non possesso palla, partecipa attivamente e con precisione alla fase di costruzione. Dall’80’ Dawidowicz – s.v.

Faraoni 6,5 – Fa tutta la fascia senza soluzioni di continuità, rendendosi utile in entrambe le fasi. Solo un ottimo Dragowski gli nega la gioia del gol. Da un suo assist, arriva il gol di Di Carmine.

Pessina 6 – Lotta tanto e riesce spesso,andando in pressione sull’avversario, nel recuperar palla per far ripartire l’azione.

Amrabat 6 – Si scambia spesso la posizione con Lazovic, andando al cross dal fondo con grande facilità.

Lazovic 6,5 – Sempre attento a coprire gli spazi per poi riproporsi con velocità sulla fascia sinistra.

Verre 7 – Rinunciare a lui non sarebbe semplice per Juric. E’ il fulcro del gioco del Verona grazie alle sue invenzioni di prima e ai tiri da fuori area.

Di Carmine 7 – Generoso come sempre, si muove su tutto il fronte d’attacco non dando mai dei punti di riferimento alla Fiorentina. Sfrutta dovere un cross di Faraoni per mettere a segno il suo primo gol in campionato. Dall’83’ Stepinski – s.v.

Salcedo 6,5 – Corre tantissimo, fa tanto movimento senza palla per poi attaccare la profondità. Generoso come sempre e sempre più in crescita dal punto di vista tattico. Dal 72’ Zaccagni 6 – Ordinato nel mantenere la posizione, aiutando il Verona in fase difensiva.

All. Juric 6,5 – Il suo Verona gioca un calcio semplice ma molto organizzato. Riesce a chiudere tutti gli spazi agli avversari, orchestrando ottime ripartenze veloci.

FIORENTINA

Dragowski 6,5 – Senza di lui, anche con il Verona, si sarebbe registrata un’altra sconfitta. Sempre molto attento e deciso sia tra i pali che fuori.

Incolpevole sul gol di Di Carmine.

Milenkovic 5 – Sebbene riesca a fare bene nel gioco aereo, non sempre riesce a limitare l’esuberanza di Di Carmine che, proprio grazie ad un suo errore di marcatura, riesce a segnare il suo primo gol in Serie A.

Pezzella s.v. – 4’ Ceccherini 6 – Discreta prova dell’ex Crotone che riesce a dirigere la difesa. Prova spesso a giocare d’anticipo sull’avversario di turno.

Cáceres 6 – Mette a disposizione della squadra la sua esperienza, riuscendo spesso a fare buone chiusure.

Venuti 5,5 – Da lui ci si aspetta copertura e quel giusto e minimo supporto offensivo ma non sempre riesce a fare bene entrambe le cose. Dal 64’ Lirola 5,5 – Fa ben poco per rendersi utile in entrambe le fasi di gioco.

Benassi 5,5 – Viene schierato per fungere da raccordo tra il centrocampo e l’attacco ma non lo fa spesso e, quando ci prova, sbaglia i tempi per servire i compagni di squadra. Dal 76’ Ghezzal – s.v.

Badelj 6 – Prova a lottare e ad aiutare la difesa e, rispetto a Cagliari, fa molto meglio.

Cristóforo 5,5 – Chiamato a dettare i tempi di gioco della Fiorentina, non sempre vi riesce, creando così una manovra lenta e poco armoniosa.

Dalbert 5,5 – Se in fase difensiva riesce a fare qualche buona diagonale difensiva, in fase offensiva sbaglia qualche cross di troppo.

Vlahovic 5 - Rispetto a Cagliari, non riesce mai ad incidere dimostrando di essere impacciato e lento nei movimenti.

Ribéry 6 – Con i suoi dribbling e la sua genialità, prova a smuovere la Fiorentina ma da solo può fare ben poco.

All. Montella 5 – Dopo Cagliari, anche a Verona la sua squadra non riesce ad emergere, crollando all’organizzazione del Verona.

Arbitro: Guia 6 – Discreta prestazione del direttore di gara della sezione di Olbia, che sancisce con l’ammonizione solo i falli più cattivi.

TABELLINO

VERONA-FIORENTINA 1-0

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Bocchetti (80’ Dawidowicz), Günter, Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Verre, Di Carmine (83’ Stepinski), Salcedo (72’ Zaccagni). A disposizione: Radunovic, Berardi, Wesley, Empereur, Vitale, Adjapong, Henderson, Tutino, Pazzini. All. Juric

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella (4’ Ceccherini), Cáceres, Benassi (76’ Ghezzal), Badelj, Cristóforo, Venuti (64’ Lirola), Dalbert, Vlahovic, Ribéry. A disposizione: Cerofolini, Terracciano, Ranieri, Eysseric, Zurkowski, Boateng, Chiesa, Pedro, Sottil. All. Montella

MARCATORI: 65’ Di Carmine (V)

ARBITRO: Antonio Guia (Sez. di Olbia)

AMMONITI: 3’ Di Carmine (V), 18’ Pessina (V), 57’ Venuti (F), 59’ Milenkovic (F), 61’ Faraoni (V)

ESPULSI: