PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA PARMA VOTI/ Termina 2-2 un derby thrilling fra il Bologna ed il Parma. Sembravano decisive le reti di Kulusevski, man of the match ancora una volta, e Iacoponi, esterno difensivo che ha riportato in vantaggio i ducali dopo il momentaneo pareggio firmato da Palacio. Ma nel finale Dzemaili ha trovato un pareggio disperato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Incolpevole sui due gol subiti.

Mbaye 5 - Viene colto impreparato in occasione della seconda rete firmata da Iacoponi. Dal 79' Skov Olsen S.V.

Tomiyasu 5,5 - Un giallo che compromette un po' la sua partita, può fare certamente di meglio. Dall'84' Paz S.V.

Denswil 6,5 - Il migliore della retroguardia felsinea, decisivo soprattutto nel primo tempo su Sprocati.

Krejci 5 - E' adattato in quel ruolo e si vede. Prova a spingere, ma i suoi cross non sono particolarmente efficaci.

Svanberg 5 - Tanta corsa, ma poca quantità con il pallone fra i piedi. Dal 65' Poli 6 - Sicuramente meglio rispetto al suo predecessore.

Medel 6 - Solita prestazione di potenza del centrocampista cileno che ingaggia un gran duello con Kucka.

Dzemaili 7,5 - Uno dei più pericolosi dei suoi, soprattutto nella prima frazione di gioco. Pesantissima la rete allo scadere per il pari finale.

Orsolini 6 - Ok l'assist firmato per Palacio, ma a volte le sue giocate sono troppo prevedibili.

Palacio 7 - L'uomo più importante del Bologna in tutte le fasi. Anche oggi è arrivato un gol di esperienza su calcio d'angolo.

Sansone 5,5 - Costretto a giocare contro un Luca Iacoponi ispirato, combina poco.

All. Mihajlovic (Tanjga) 6 - Quando non c'è Santander in campo, la squadra soffre terribilmente. Nota stonata rispetto alla scorsa stagione. Dzemaili nel finale toglie le castagne dal fuoco

PARMA

Sepe 5 - Non particolarmente preciso sul gol di Palacio della momentanea parità. Sbaglia anche nella rete allo scadere di Dzemaili

Darmian 6 - Solita gara di sacrificio.

Poco preciso nei pressi dell'area avversaria.

Dermaku 6,5 - Crescita esponenziale dell'ex giocatore del Cosenza, sempre attento al centro dell'area di rigore.

Alves 6,5 - Esperienza al servizio dei ducali. Altra gara da leader assoluto.

Iacoponi 7 - Un gol pesantissimo dell'esterno difensivo italiano, bravo a superare Skorupski in uscita.

Gagliolo 6 - Partita di ordinaria amministrazione del giocatore della nazionale svedese.

Scozzarella 6 - Si limita al compitino a centrocampo, gli manca qualche guizzo in verticale. Dal 60' Brugman 6 - Poche sbavature dell'ex giocatore del Pescara.

Barilla 5 - Tanta irruenza e poca qualità, avrebbe meritato anche l'espulsione per un tocco di mano nel secondo tempo. Dal 74' Grassi S.V.

Kucka 6 - Si annulla a vicenda con Medel, ma la sfida è davvero fra uomini duri.

Kulusevski 8 - Momento d'oro per il giocatore di proprietà dell'Atalanta. Gol, assist e giocate da veterano che confermano la sua importanza e le sue qualità in ottica calciomercato.

Sprocati 5,5 - Si sbatte molto, ma viene coinvolto molto poco. Dall'85' Laurini S.V.

All. D'Aversa 6,5 - Il pareggio nel finale di Dzemaili è una doccia davvero gelata dopo una super prestazione.

ARBITRO: Abisso 5 - Qualche decisione non concordante con il metro utilizzato. Nella ripresa Barillà poteva essere espulso per somma di ammonizioni.

TABELLINO

Bologna-Parma 2-2

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (Dal 79' Skov Olsen), Tomiyasu (dall'84' Paz), Denswil, Krejci; Svanberg (Dal 65' Poli), Medel, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Iacoponi; Gagliolo, Scozzarella (Dal 60' Brugman), Barillà (dal 74' Grassi); Kucka, Kulusevski, Sprocati (Dall'85' Laurini). All. D'Aversa

Arbitro: Abisso (Palermo).

Marcatori: 17' Kulusevski (P), 40' Palacio (B), 71' Iacoponi (P), 90+5' Dzemaili (B)

Ammoniti: 37' Tomiyasu (B), 38' Gagliolo (P), 56' Barillà (P), 75' Grassi (P)

Espulsi: