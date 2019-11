Calciomercato Roma, sfida United-PSG per Zaniolo: super offerta!

CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO MANCHESTER UNITED PSG /Nicolò Zaniolo è finito nel mirino di varie big europee. Il talento della Roma, che in questa stagione ha già siglato cinque reti in 16 presenze, è nella lista del Manchester United, che avrebbe pronta una super offerta per portarlo in Premier League.

Calciomercato Roma, super offerta dal Manchester United per Zaniolo

Secondo l'edizione odierna del 'The Sun', infatti, i Red Devils metteranno sul piatto circa 55 milioni di euro per il classe 1999, che i suoi scout stanno seguendo da vicino già da qualche settimana. Gli inglesi, inoltre, valutano un fattore importante il buon rapporto tra le dirigenze, che dovranno necessariamente tornare a trattare per la situazione di Chris Smalling.

Lo United, però, non ha intenzione di muoversi a gennaio e rinvierebbe l'eventuale inserimento alla prossima estate.

Calciomercato Roma, il PSG vuole Zaniolo a gennaio

Invece, per il 'Sun', proprio in quest'inverno potrebbe esserci una seria offensiva del PSG: i francesi, dopo Verratti, hanno intenzione di portare a casa un nuovo talento italiano e per anticipare la concorrenza sarebbero intenzionati a un primo approccio già nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Zaniolo non pensa alla partenza

Zaniolo, da parte sua, ha giurato fedeltà alla Roma, nella quale sembra felicissimo: la sua priorità, in questo momento, non sembra assolutamente quella di cambiare aria. Ma, si sa, nel calciomercato nulla è impossibile, soprattutto quando si muovono i giganti d'Europa. Occhi aperti, quindi...

