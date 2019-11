CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PSG FIORENTINA CHIESA / Le vittorie negli anticipi di ieri, contro Atalanta e Torino, fanno sì che la lotta scudetto sia sempre più una questione a due tra Juventus e Inter. Bianconeri e nerazzurri proseguono in un testa a testa davvero appassionante, che promette di durare fino alla fine del campionato. La sfida tra le due rivali resterà tale anche in sede di calciomercato, con i ds Paratici e Marotta, ex colleghi, oggi rivali e pronti a scontrarsi per i talenti più promettenti.

Calciomercato Juventus e Inter, irrompe il Psg su Chiesa

Le due squadre hanno da tempo messo gli occhi su Federico Chiesa.

Il giovane talento dellasarà uno dei principali protagonisti dei prossimi anni e riuscire ad acquistarlo vorrebbe dire mettere un tassello fondamentale. Il giocatore, a sua volta, di recente è stato evasivo sul suo futuro e probabilmente pensa già ad un'esperienza in una big. Juventus e Inter però devono fare attenzione all'inserimento del. I francesi ci stanno pensando seriamente e secondo 'Repubblica' sarebbe avvenuto nei giorni scorsi un incontro tra emissari della capolista dellae il padre del giocatore, Enrico, che avrebbe ascoltato la proposta per un trasferimento a fine stagione. Non emergono i dettagli, ma la concorrenza della corazzata transalpina deve ovviamente preoccupare Juve e Inter.

