VIDEO - Serie A, Roma-Brescia: gol e highlights

VIDEO SERIE A ROMA BRESCIA GOL HIGHLIGHTS / Entrambe reduci da due brutte sconfitte, Roma e Brescia sono chiamate a rispondere sul campo e a ripartire col piede giusto dopo la sosta.

I giallorossi dipuntano a rientrare in zona Champions League, mentre Fabiosogna lo sgambetto e la prima vittoria sulla panchina dei lombardi per lasciare l'ultimo posto in classifica. Non sarà protagonista della sfida Mario, non convocato dal tecnico. Al termine della gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di

GUARDA IL VIDEO