SAMPDORIA UDINESE / Scongiurato il rischio rinvio per Sampdoria-Udinese, in programma quest'oggi alle ore 18. L'allerta meteo sulla città di Genova prevista per quest'oggi aveva fatto scattare l'allarme, ma l'aggiornamento delle ore 12 ha sancito la disputa regolare del match.

L'annuncio è arrivato da parte dell'assessore allo Sport del comune di Genova, Stefanoche ai microfoni di 'Telenord' ha dichiarato: "Si giocherà regolarmente. I nostri tecnici hanno verificato la tenuta del terreno del 'Ferraris', non ci saranno problemi". Il livello del torrenteinoltre non desta particolari preoccupazioni, dunque squadre in campo.

