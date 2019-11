CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / Il Brescia, quest'oggi, è di scena all'Olimpico contro la Roma in un match delicatissimo. I lombardi sono all'ultimo posto in classifica e devono provare a fare punti per riemerge da un periodo molto complicato. Il tecnico Grosso deve riscattare il debutto disastroso contro il Torino, ma sarà dura contro i giallorossi, che intendono tornare alla vittoria per rientrare in zona Champions League. Le 'rondinelle' dovranno inoltre affrontare il match senza Mario Balotelli.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE: ----> Brescia, caso Balotelli: l'annuncio di Grosso

Calciomercato Brescia, Balotelli smentisce l'addio: il post su Instagram

Settimana complicata per il bomber, che è stato allontanato dall'allenamento da parte del tecnico.

Su di lui sono tornate forti le voci di mercato, alla luce anche dell'esclusione, preannunciata, per la sfida di oggi. Lo stesso SuperMario, però, con una story su Instagram ha voluto interrompere sul nascere le speculazioni. Si vede il giocatore steso sul lettino del fisioterapista, curando probabilmente un fastidio nella zona del polpaccio. La didascalia, in inglese, è piuttosto eloquente: "Recupero! Torno presto, per il momento lasciamoli parlare". Una smentita secca, per ora lasciare Brescia non è nei suoi pensieri.

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Brescia, contatti avviati per l'addio di Balotelli

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Brescia, annuncio di Fonseca su Pastore e Mkhitaryan

Calciomercato Roma, Fonseca parla chiaro su Florenzi