CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS HAALAND / Con la maglia del Salisburgo sta stupendo tutto e tutti. A soli 19 anni è capocannoniere della Champions League e le big d'Europa gli hanno già messo gli occhi addosso. Napoli, Juventus, Manchester United e non solo: Erling Braut Haaland è uno dei tanti nuovi talenti del calcio norvegese che sta sorprendento tutta Europa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus e Napoli, clausola pro-Lipsia per Haaland

L'attaccante norvegese è al centro delle voci di mercato. Il Manchester United sembra essere in vantaggio nella corsa al giocatore e pensa al super-doppio colpo per gennaio con obiettivi Haaland e Sancho. Ad ostacolare l'affare spunta però una clausola. Come riferisce il 'Mirror', il club inglese si sarebbe visto rifiutare la prima proposta per via dell'esistenza di una speciale clausola tra il Salisburgo e il Lipsia.

Il club tedesco sarebbe interessato all'acquisto del giocatore norvegese, che vorrebbe giocare in un campionato più competitivo ma avere comunque garantito il posto da titolare . Secondo il tabloid inglese, tra i due club esisterebbe una clausola che permetterebbe al Lipsia di acquistare il giocatore per 30 milioni di euro: un'occasione che la società tedesca sembra pronta a sfruttare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, da Tonali a Kean e Haaland: quanti giovani nel mirino delle big

LEGGI ANCHE:Calciomercato Napoli, Ancelotti al bivio: De Laurentiis vigila

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland si complica

L'esistenza della clausola tra Lipsia e Salisburgo complicherebbe ancor più i piani di Napoli e Juventus per arrivare ad Haaland. Il club bianconero è particolarmente vigile sul talento norvegese, che piace al pari di Szoboszlai, entrambi visionati dagli scout bianconeri. Il giovane attaccante piace anche a Barcellona, Real Madrid e Arsenal. I 'Blancos' sarebbero coinvolti in un possibile intreccio con i bianconeri e il Psg, in un affare legato anche a Mbappe e Ronaldo. Il Manchester United però sarebbe, come detto, in leggero vantaggio, visto anche il recente incontro avuto con il padre del giocatore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Kurzawa: può partire subito

Napoli, Giuntoli e la stima per Kessie: può arrivare in un caso

Juventus e Inter, la data dell'incontro per Chiesa