CALCIOMERCATO INTER GABIGOL SANCHEZ FLAMENGO/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Andersinho Marques, esperto di calcio sudamericano, ha parlato della finale di Copa Libertadores di ieri sera nella quale Gabigol, attaccante al Flamengo di proprietà dell'Inter, è stato il man of the match con una doppietta nei minuti finali. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Gabigol fa la storia ma all'Inter non c'è spazio.

Le sue parole: "Pensavo potesse spuntarla il River poi Gabigol ha siglato la sua 40esima rete con la maglia del Flamengo, è giovane ed ha avuto un approccio importante, sta facendo benissimo. Non riesco a capire perché non gli venga data una chance per provarlo all'Inter. Non ho niente contro Sanchez, ma scelgo Gabigol rispetto al cileno. L'Inter ce l'ha già in casa e non ha nulla da perdere".

LEGGI ANCHE >>>

Copa Libertadores, Flamengo-River Plate 2-1: Gabigol porta il 'Fla' sul trono del Sudamerica

Calciomercato Inter, nuove conferme su Gabigol