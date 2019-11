PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-LAZIO: i voti del primo tempo

PAGELLE PRIMO TEMPO SASSUOLO LAZIO / Parità al termine dei primi 45', con il gol di Caputo segnato allo scadere che pareggia l'iniziale vantaggio firmato dal solito Immobile, sempre più solo in vetta alla classifica marcatori con 15 gol all'attivo. La squadra di Inzaghi comincia bene, creando molto e arrivando spesso per prima sulle seconde palle. Vicino al gol anche Luis Alberto, su cui Consigli è bravo nella deviazione in allungo. Il portiere neroverde però pasticcia sulla conclusione vincente di Immobile inotorno alla mezz'ora, ma a rimediare ci pensa l'ex attaccante dell'Empoli sugli sviluppi di un corner.

SASSUOLO

Consigli 5,5 -

Toljan 6,5 -

Marlon 6 -

Romagna 6 -

Peluso 6 -

Locatelli 6 -

Magnanelli 5,5 -

Duncan 6,5 -

Djuricic 5,5 -

Caputo 7 -

Boga 6 -

All. De Zerbi 6 -

LAZIO

Strakosha 6 -

Patric 6 -

Luiz Felipe 6 -

Acerbi 6 -

Lulic 5,5 -

Milinkovic-Savic 6 -

Leiva 6 -

Luis Alberto 6,5 -

Lazzari 6 -

Immobile 7 -

Correa 6,5 -

All. Inzaghi S.

6 -

Arbitro: Chiffi 6 -

TABELLINO

Sassuolo-Lazio 1-1

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga. A disposizione: Muldur, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Piccinini, Mazzitelli, Obiang, Bourabia, Raspadori, Russo, Turati. All.: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa. A disposizione: Lukaku J., Vavro, Bastos, Anderson, Cataldi, Parolo, Adekanye, Caicedo, Jony, Proto, Guerrieri. All.: Inzaghi S.

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

VAR: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Ammoniti: 16' Peluso (S), 23' Lulic (L), 43' Luiz Felipe (L)

Espulsi:

Marcatori: 34' Immobile (L), 46' Caputo (S)

