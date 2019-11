CALCIOMERCATO INTER FLORENZI GIROUD / In attesa di capire le condizioni di Nicolò Barella, l'Inter guarda al mercato con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi a gennaio. Beppe Marotta ha sottolineato come la società interverrà per portare in rosa nuovi calciatori e tre sembrano essere gli obiettivi principali su cui la proprietà vuole concentrarsi. Per l'attacco il primo nome della lista è quello di Olivier Giroud. Il francese è in rotta con il Chelsea ed è in cerca di spazio per non perdere il treno della nazionale, visti anche gli Europei da giocare. Su di lui ci sono anche Milan, Lilla e Borussia Dortmund, ma l'Inter sembrerebbe in vantaggio. Il Chelsea nel frattempo avrebbe individuato nel russo Chalov il sostituto del francese, ma l'operazione dipenderà dall'eventuale sblocco del mercato. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Inter, Florenzi e De Paul per il centrocampo

'Tuttosport' sottolinea come gli altri nomi su cui si stia concentrando la dirigenza nerazzurra sono Rodrigo De Paul e Alessandro Florenzi. Per il primo l'Udinese non sembra essere intenzionata a cederlo a gennaio, soprattutto per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro. L'Inter potrebbe puntare sull'inserimento di alcune contropartite, da Di Marco ad alcuni giovani. L'operazione comunque non è semplice. Potrebbe essere invece più fattibile arrivare a Florenzi, ormai un vero e proprio esubero in casa Roma.

Il nazionale italiano non sta trovando più spazio nella rosa di Fonseca, anche se ha dichiarato di voler provare a mettere in difficoltà con le sue scelte il tecnico portoghese . Lo spazio per lui sembra comunque limitato e con un Europeo da giocare non è esclusa la partenza. Anche qui però non manca la concorrenza, con Milan evigili.

Calciomercato Inter, non si molla Kulusevski

Se De Paul e Florenzi restano i primi obiettivi della lista, non bisogna però escludere il giovane Kulusevski. Anche in questo caso la concorrenza non manca: la Juventus è vigile e attenta sullo svedese in forza al Parma, ma anche i club di Premier League lo seguono con grande attenzione. Portare subito il ragazzo di origini macedoni a Milano potrebbe risultare però complicato, anche per le parole recentemente pronunciate. Kulusevski ha infatti affermato di voler restare a Parma sino a fine stagione.

