SAMPDORIA UDINESE RISCHIO RINVIO / Scongiurato il rinvio di Torino-Inter che ieri sera si è disputata regolarmente sotto al diluvio ma su un campo che alla fine ha retto, oggi l'attenzione si sposta su Genova dove alle 18 è in programma la sfida tra Sampdoria e Udinese. Sono ore di attesa perché per la città di Genova è stata emanata un'allerta meteo di livello rosso valida fino alle ore 12 (fino alle 15 nel Ponente Ligure) di oggi, il che non dovrebbe portare al rinvio automatico della gara del 'Ferraris'.

Viste le condizioni meteorologiche però la situazione va monitorata con grande attenzione perché bisognerà attendere i primi bollettini di questa mattinata e l'aggiornamento delle 12 per saperne di più. Se la situazione tornerà alla normalità e non ci saranno grossi problemi in città, la partita si giocherà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

