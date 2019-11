CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / Aveva promesso che questa volta non avrebbe fallito, ma arrivati neanche al giro di boa della stagione si parla già di storia finita. Un'altra, l'ennesima, ancor prima che l'amore potesse sbocciare. Ancor prima di poter pensare: "Ok, è cambiato davvero". Mario Balotelli a Brescia è già un caso.

Allontanato giovedì dall'allenamento per scarso impegno e poi escluso dalla lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa della Roma, per 'SuperMario' soffiano già venti d'addio.

Calciomercato Brescia, contatti Balotelli-Galatasaray

Per il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi il cambio di maglia a gennaio è praticamente scontato. L'ipotesi chiaramente è quella di un trasferimento all'estero, visto che difficilmente al momento in Italia ci sono club interessati tra quelli che economicamente potrebbero sostenere l'operazione. La pista più calda porterebbe dunque al Galatasaray che secondo il quotidiano romano si è portato subito in prima fila ed avrebbe già avviato i contatti con il presidente Cellino.

