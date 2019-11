CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA /Nel pareggio di San Siro contro il Napoli, Giacomo Bonaventura è stato senz'altro la nota più lieta in casa Milan. Il centrocampista marchigiano ha firmato la rete del definitivo pareggio e si è detto soddisfatto del risultato ottenuto dalla squadra. Bonaventura però al termine della gara ha parlato anche del suo futuro. Il contratto del giocatore è in scadenza nel prossimo giugno e, senza un eventuale rinnovo, il Milan potrebbe rischiare di perdere a zero il suo numero 5. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Milan, Bonaventura: "Contratto? Ci pensa il procuratore"

Ai microfoni di 'Sky Sport', Bonaventura ha parlato del suo futuro. "Il mio contratto in scadenza? Vediamo. A quello ci pensa il mio procuratore (Mino Raiola). Io devo pensare soltanto a giocare bene, che non è facile. Lavorerò duro con voglia e passione. Cercherò di essere tra i migliori, anche perché c'è un Europeo.

Parlerà il campo e dovrò cercare di farmi prendere in considerazione dal ct".

Calciomercato Milan, a breve colloqui con Raiola per Bonaventura?

I contatti tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola sono ultimamente molto frequenti. I rossoneri sono infatti in corsa per Zlatan Ibrahimovic e sono in vantaggio rispetto alle concorrenti. Non è escluso che nei prossimi incontri con Raiola si possa parlare, oltre che di Ibrahimovic, anche di altri suoi assistiti, tra cui lo stesso Bonaventura, in scadenza di contratto con il club. Il Milan non sembra intenzionato a voler perdere a zero il 30enne, ma ancora non sembrano esserci novità sul fronte rinnovo.

