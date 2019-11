Calciomercato Milan, scout per Camavinga: il Rennes intanto gongola

CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA RENNES ATLETICO MADRID BARCELLONA / Eduardo Camavinga è uno dei nuovi prospetti del calcio mondiale. Prodotto del florido vivaio del Rennes, il centrocampista nato in Angola che ha da poco ricevuto la cittadinanza francese, è corteggiato dai più grandi club europei. In Italia chi lo segue con maggior insistenza è il Milan, ma la concorrenza certamente non manca. Dal Barcellona al Bayern Monaco, dal Chelsea all'Arsenal, passando per Olympique Marsiglia, le due di Manchester e le due di Madrid. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

LEGGI QUI ----> Calciomercato Inter e Milan, occasione Xhaka: altra esclusione

Calciomercato Milan, troppo tardi per Camavinga?

Per il Milan potrebbe ormai essere tardi. I rossoneri devono cercare di anticipare i tempi per arrivare per primi ad aggiudicarsi il talentuoso centrocampista classe 2002.

Gli scout lo visionano con attenzione, ma per assicurarsi il suo talento servirà sborsare almeno 40 milioni di euro. Come sottolinea 'L'Equipe', il Rennes dunque gongola al pensiero di ricavare una cifra vicina ai 50 milioni di euro, visto che la concorrenza continua ad aumentare. Nel frattempo Barcellona,avrebbero inviato alcuni scout a visionare dal vivo le prestazioni di Camavinga. Il presidente del Rennes ha nel frattempo annunciato come il giocatore, molto probabilmente, partirà in estate visto il grande interesse di molte società e la volontà del ragazzo di giocare per una grande club

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, futuro Giroud: il Chelsea avrebbe individuato il sostituto

Milan-Napoli, San Siro boccia Piatek: Ibrahimovic serve più che mai!

Calciomercato Inter e Milan, occasione Xhaka: altra esclusione