JUVENTUS BERNARDESCHI DOUGLAS COSTA / Ronaldo dovrebbe esserci contro l'Atletico Madrid, ma la Juventus è ancora in attesa di sapere se in Champions potrà contare sui due acciaccati Bernardeschi e Douglas Costa. L'italiano è stato costretto ad uscire durante il primo tempo della gara contro l'Atalanta: problema al costato sostituzione con Ramsey. Entrato in campo nella ripresa, il brasiliano ha terminato la gara ma dopo dieci minuti ha accusato un problema fisico che ha limitato la sua prestazione. Per entrambi il giorno verità dovrebbe essere domani quando si sottoporranno a nuovi controlli che potranno chiarire l'entità degli infortuni e la possibilità che Bernardeschi e Douglas Costa siano disponibili contro l'Atletico Madrid.

Juventus, Sarri preoccupato per Bernardeschi e Douglas Costa

Lo stesso Sarri durante le dichiarazioni nel post gara aveva spiegato le condizioni dei due calciatori: "Bernardeschi ha preso un colpo al diaframma, non riusciva a respirare e aveva la sensazione di dover vomitare. Douglas Costa non sta benissimo. Ha sentito male dopo 10' ma è rimasto dentro. Spero sia solo una piccola contrattura". Proprio il brasiliano è rientrato prima della pausa dopo uno stop di diverse settimane: ora questo nuovo problema che potrebbe costringerlo a restare nuovamente ai box e intanto in settimana a Torino è atteso l'Atletico.

