TORINO INTER CONTE / L'Inter vince e risponde alla Juventus: continua il testa a testa al vertice della classifica di Serie A con i nerazzurri che si riportano ad un punto dai bianconeri. Al termine del 3-0 rifilato al Torino, Antonio Conte commenta il match a 'DAZN': "La cosa che mi rende più contento è non aver subito gol, aver mostrato una buona solidità difensiva. Questo è importante perché i gol li facciamo prima o poi: se riusciamo ad essere più ermetici è meglio per tutti, siamo più sereni".

Torino-Inter, Conte e la rosa da gestire

Conte ha poi aggiunto: "Partiamo dall'aspetto positivo: oggi è entrato Borja, ha giocato il secondo tempo e quello che ha dimostrato in questi 4 mesi, perché ha lavorato in silezio, mi dà grande soddisfazione. E' un piacere vedere lui, Dimarco: so che non è semplice allenarti e non avere grande chance. Quando è capitata l'occasione, Borja ha fatto una buona prestazione: sono contento per lui, per Dimarco che ha fatto l'esordio. Mi auguro che per Barella non sia nulla di particolarmente grave, niente di serio: è un giocatore cresciuto in maniera esponenziale, mi auguro che gli esami clinici non diano esiti molto disastrosi".

LAUTARO - "Insieme a Lukaku rappresentano un terminale offensivo che sta crescendo tanto: parliamo di un ragazzo di 26 e 22 anni, potenziali attaccanti per l'Inter per 6-7 anni.

Calciomercato Inter, Conte e il tesoretto cessioni

Stanno crescendo in maniera esponenziale: sono contento perché hanno fatto gol, ma soprattutto perché lavorano per la squadra".

TESORETTO GABIGOL - "Spetta ai dirigenti: quest'anno tre giocatori importanti per l'Inter come Icardi, Nainggolan e Perisic sono andati via senza che ci facessero realizzare dal punto di vista economico. Potrebbe esserci un tesoro importante per noi. Noi continuiamo a lavorare, cerchiamo di fare quello che dobbiamo: continuiamo in emergenza, ma c'è solo da ringraziare questi ragazzi che stanno facendo delle cose veramente belle".

COSA MIGLIORARE - Successivamente a 'Sky', Conte ha aggiunto: "Sappiamo che lavorando da squadra stiamo tenendo risultati importanti: chi sta davanti sta facendo qualcosa di incredibile e noi stiamo lì ad un punto e quindi stiamo facendo qualcosa di bello, di impensabile. C'è sempre da migliorare, c'è da lavorare. Mi preme andare alla Pinetina, vedere questi ragazzi che lavorano. Quando vedi la prestazione di Borja Valero o l'esordio di Dimarco, sono input importanti di un gruppo unito che fa cose belle".

SOSTITUIRE LUKAKU - "Andiamo di partita in partita. Ora abbiamo questa partita contro lo Slavia, sappiamo che abbiamo avuto buone opportunità che potevamo capitalizzare meglio contro Barcellona e Borussia Dortmund. Ora affrontiamo questa partita, sappiamo che abbiamo solo un risultato: daremo tutto per cercare di continuare il nostro percorso in Champions. Barella? E' uscito per infortunio: è un calciatore per noi importante, speriamo che non sia niente. Lui è un guerriero e mi auguro che si alzi dal lettino e sia pronto a darci una mano".



