Torino-Inter 0-3, Conte non molla: la Juventus resta ad un passo

TORINO INTER MARTINEZ LUKAKU CLASSIFICA SERIE A / La Juventus resta ad un passo. L'Inter risponde presente alla vittoria bianconera ed espugna Torino con un netto 0-3. La gara si apre nel modo peggiore per i padroni di casa: Belotti si infortuna e Lautaro Martinez sigla il vantaggio al 12' involandosi nella metà campo avversaria. Il raddoppio arriva alla mezz'ora, con De Vrij completamente perso dalla difesa. Per l'olandese è un gioco da ragazzi spingere in rete un cross dalla destra. Il Torino prova a non mollare, ma Handanovic risponde presente su De Silvestri nel finale di primo tempo. Izzo ci prova ad inizio ripresa, ma al 55' è Lukaku a chiudere i giochi, ben imbeccato da Brozovic.

Nel finale i padroni di casa insistono per cercare di trovare il gol della bandiera, ma è Lukaku a sfiorare il poker: il suo sinistro sfiora il palo di Sirigu.

TORINO-INTER 0-3

12' Martinez, 31' De Vrij, 55' Lukaku

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio e Cagliari 24; Atalanta* e Roma 22; Napoli 20*; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo** 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia** 7



*una partita in più

**una partita da recuperare