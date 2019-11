TORINO INTER INFORTUNIO BARELLA / L'Inter con il fiato sospeso per Nicolò Barella, uscito nel finale del primo tempo della gara con il Torino molto dolorante per un problema al ginocchio: per il centrocampista nerazzurro la prima diagnosi parla di distorsione al ginocchio destro.

Per valutare attentamente entità dell'infortunio e tempi di recupero, occorrerà attendere i prossimi giorni quando il calciatore si sottoporrà agli accertamenti di rito.

Inter, ansia Barella: emergenza centrocampo per Conte

Sostituito da Borja Valero, alla sua seconda apparizione in stagione dopo i pochi minuti giocati in Champions contro il Borussia Dortmund, per Barella ora bisognerà capire quali saranno i tempi di recupero. Un problema non di poco conto per Antonio Conte che proprio nella conferenza stampa della vigilia aveva rimarcato le difficoltà numeriche a centrocampo dove mancano già Sensi e Gagliardini che non dovrebbero recuperare per la gara di Champions contro lo Slavia Praga. Scelte obbligate quindi per l'allenatore dei nerazzurri che dovrà fare di necessità virtù, sperando di ritrovare il prima possibile i calciatori ora fuori e aspettando i rinforzi che dovrebbero arrivare a gennaio.

