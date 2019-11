CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Il 4-0 sul campo del Brescia prima della pausa del campionato sembra aver dato la svolta al campionato del Torino e invece contro l'Inter è arrivato un brusco stop: pesante ko interno per la squadra granata che non ha dato quasi mai la sensazione di poter dar fastidio ai nerazzurri.

Il terribile uno-due arrivato intorno al decimo minuto di gioco (infortunio die gol di) ha segnato la gara dele indirizzato i tre punti sulla strada di Milano.

LEGGI ANCHE ---> Torino-Inter, che tegola per Mazzarri: Belotti ko

Calciomercato Torino, Mazzarri in bilico: le ultime sul possibile esonero

Quattordici punti in classifica, zona rossa ad appena cinque lunghezze di distanza in attesa delle partite di domani, appena cinque i punti conquistati nelle ultime otto gare: numeri che mostrano quanto la squadra di Mazzarri sia in grande difficoltà, soprattutto se si confronta questo rendimento con le ambizioni della vigilia.

Per tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI!

Una situazione che per forza di cose vede anche il tecnico toscano sul banco degli imputati: dopo essere stato fortemente a rischio prima del derby contro la Juventus, Mazzarri vede le quotazioni del suo esonero nuovamente in rialzo. Probabile che la società possa dare ancora una chance all'allenatore, anche considerato la diversità di valori in campo questa sera, ma altri passi falsi potrebbero portare ad un'inevitabile separazione. In caso di cambio in panchina, il nome in cima alla lista di Cairo è quello di Rino Gattuso, ma occhio anche all'ex De Biasi e a Guidolin.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Torino-Inter, gara in ritardo: ecco il motivo