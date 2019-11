PAGELLE PRIMO TEMPO TORINO INTER/ Sotto la pioggia battente dello Stadio Olimpico Grande Torino si sfidano il Torino e l'Inter. Nerazzurri che trovano il vantaggio al 13' grazie al bellissimo inserimento di Lautaro Martinez tra le maglie della difesa granata, che arriva da solo davanti a Sirigu e fa 0-1. Raddoppio ospite al 32' con Biraghi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo pesca De Vrij sul secondo palo, bravo a sfuggire alla marcatura di Meitè e ad appoggiare in porta il pallone dello 0-2. Nella ripresa non cambia la storia, Al 55' arriva anche il gol di Lukaku a calare il tris con un destro ad incrociare sul palo più lontano. Finisce 3-0 per la squadra di Antonio Conte che si prepara nel migliore dei modi alla partita di Champions contro lo Slavia Praga, sconfitta sonora con tanto di contestazione per il Torino di Mazzarri.

TORINO

Sirigu 6.5- Effettua un paio di grandi interventi, non può nulla sui gol.

Izzo 5- Pesante la disattenzione sul primo gol nerazzurro, molto nervoso discute anche con Sirigu nel tunnel.

Nkoulou 5- Si fa beffare insieme ad Izzo da Lautaro Martinez sul gol dello 0-1, rischia molto nei retropassaggi al proprio portiere

Bremer 5.5- Forse il migliore della difesa granata, ma subire tre gol per una difesa è sempre pesante. (dal 56' Aina 5.5- Entra a partita già compromessa, il suo ingresso non influisce)

De Silvestri 5.5- Spinge sulla fascia sinistra ma meno del solito, le azione dalla sua parte passano raramente.

Meité 4.5- Si lascia infilare da de Vrij nel gol del raddoppio avversario rimanendo totalmente immobile, nella ripresa non fa nulla per riprendersi.

Lukic 5.5- Pessimo primo tempo, prova fare meglio nella ripresa con qualche buono spunto.

Baselli 5.5- Partita in cui si vede molto poco, assenti i suoi inserimenti (dal 71 Berenguer S.V.)

Ansaldi 6- La maggior parte delle azioni offensive arrivano dalla sua fascia, si rende anche pericoloso con un paio di conclusioni

Verdi 6- Buona gara per l'ex Napoli che si rende pericoloso sopratutto con le conclusioni da fuori area

Belotti S.V. (dal 14' Zaza 5.5- Sostituisce uno sfortunato Belotti, si impegna molto in area ma non riesce a non far rimpiangere il gallo)

All. Mazzarri 5- Dopo la convincente prestazione di Brescia arriva si nuovo una sconfitta. Squadra sicuramente condizionata dall'infortunio di Belotti, i giocatori ci provano ma i due gol presi nel primo tempo tagliano nettamente le gambe alle speranze granate.

Contestazione iniziata sugli spalti contro la squadra e la dirigenza.

INTER

Handanovic 6.5- Con i suoi interventi strepitosi riesce a tenere per l'ennesima volta la sua porta inviolata.

Godin 6.5- Buona gara del muro ex Atletico Madrid, si rivede l'ottimo giocatore mancato fino ad ora.

de Vrij 7- Primo gol in campionato per l'olandese, bravissimo a sfuggire alla marcatura di Meitè e sbucare sul secondo palo.

Skriniar 6- Solito difensore roccioso e sicuro nelle chiusure. Peccato per l'ammonizione.

D’Ambrosio 6.5- Ottima partita sulla fascia destra, spinge molto accompagnando sempre l'azione offensiva. (dal 83' Dimarco S.V.)

Vecino 6- Di testa serve Lautaro per il gol del vantaggio, partita di contenimento nella ripresa.

Brozovic 6.5- Dopo un primo tempo non positivissimo, nella ripresa gestisce benissimo il pallone a centrocampo servendo anche l'assist a Lukaku per il terzo gol

Barella 6- Buono il suo primo tempo dove sfiora anche il gol, sfortunato ad infortunarsi (dal 48' Borja Valero 6- Entra con la squadra già forte del doppio vantaggio, fa il suo senza strafare)

Biraghi 6- Bene nella fase difensiva, in quella offensiva fa poco oltre a disegnare il cross per il gol di de Vrij.

Lautaro 7- El Toro scatenato, quinto gol su sei fuori casa. Giocatore in continua crescita. (dal 69' Candreva 6- Qualche buona sgaloppata sulla fascia, nulla di più)

Lukaku 7.5- Mette la sua firma sul tabellino dei marcatori anche oggi, gol da grande attaccante incrociando il pallone verso il palo lontano.

All. Conte 7- Altra prova di forza della sua squadra che tiene il passo della Juventus e resta a -1 dalla vetta. Partita gestita perfettamente dall'inizio che permette di pensare da subito allo Slavia Praga.

Arbitro: Maresca 6- Buona direzione della partita, forse a volte troppo fiscale.

TABELLINO

TORINO-INTER 0-3

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (dal 57' Aina); De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli (dal 71' Berenguer), Ansaldi; Verdi, Belotti (dal 13' Zaza). A disposizione: Rosati, Uijkani, Djidji, Rincon, Edera, Berenguer. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio (dal 83' Dimarco), Vecino, Brozovic, Barella (dal 48' Borja Valero), Biraghi; Lautaro (dal 68' Candreva), Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Agoume, Fonseca, Esposito. All. Conte

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni (sezione di Bergamo)

Ammoniti: 34' Martinez, 58' D'Ambrosio, 59' Izzo, 63' Skriniar, 73' Aina

Espulsi:

Marcatori: 13' Martinez, 32' De Vrij, 55' Lukaku