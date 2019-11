Juventus, la frecciata di Simeone a Joao Felix dopo Granada-Atletico

SIMEONE JOAO FELIX ATLETICO MADRID / Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Granada, il sesto nelle ultime otto giornate di Liga per i Colchoneros. Nonostante il risultato, l'argentino si è mostrato ottimista: "È stato la nostra miglior partita in trasferta, forse la nostra miglior partita in generale. Fino al minuto 30 il Granada non si è nemmeno avvicinato alla nostra area, ed è un rivale duro, che in casa cresce tanto. Il loro gol è arrivato su una disattenzione, ma non abbiamo mai sofferto".

Granada-Atletico, Simeone: “Rigore? Non ho visto, parlate voi”

DIFETTI - "Ci è mancata concretezza nell'area rivale, in diverse situazioni. Serviva più forza nella fase finale dell'azione, ma credo sia stata comunque una bella prestazione".

RIGORE NEL FINALE - "Non l'ho visto, commentatelo voi.

Non so se l'arbitro ha influenzato il risultato finale".

Granada-Atletico, Simeone: “Joao Felix? Quello che vedo in allenamento…”

GRANADA - "Mi piace l'ambiente dello stadio, la squadra lavora bene, ha difeso il risultato in blocco ed ha lottato anche per vincere. Mi piacciono queste squadre, la Liga ne ha bisogno".

JOAO FELIX - "Mi comporto di conseguenza a ciò che vedo negli allenamenti. Deve avere più ritmo, abbiamo bisogno del suo livello e del suo talento, ma quando starà bene".

