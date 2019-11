MILAN NAPOLI ZONA MISTA BONAVENTURA / Finisce in parità Milan-Napoli. Un 1-1 a San Siro, che non serve davvero a nessuno. Al termine del match,valevole per la 13esima giornata, è intervenuto in zona mista proprio l’autore del gol rossonero Giacomo Bonaventura : "Abbiamo fatto una grande prestazione, era da tempo che aspettavo questo momento, stasera abbiamo pareggiato ma abbiamo fatto una prestazione positiva così come con la Juve. Posizione? Per me è indifferente, mi trovo bene anche da mezzala, l'importante è sapere cosa fare in campo.

Esperienza? Conosco bene la Serie A e provo a dare consigli ai compagni. Il mister sta facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare a credere in lui. Siamo contenti di questo risultato". Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, da Mandzukic e Ibrahimovic a Kean: il borsino degli affari di gennaio