MILAN NAPOLI ZONA MISTA KRUNIC/ Bonaventura risponde a Lozano. A San Siro Milan e Napoli non vanno oltre il pareggio e non allontanano i problemi. In zona mista, al termine del match, è intervenuto l’autore dell’assist per il gol rossonero, Krunic: “Manca solo un po’ di fortuna. Abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione, dovevamo sfruttare le occasioni avute. Crescita? Potevamo ripartire dalla Lazio o dalla Juve, dove è mancato solo il risultato. Oggi ripartiamo da questo punto che sicuramente ci dà fiducia, possiamo giocarcela con tutte.

Siamo sulla strada giusta. La classifica? È attaccata in tutta Milanello, la vediamo tutti giorni, non è facile per noi così come per i tifosi e speriamo che oggi sia arrivata la svolta”.

