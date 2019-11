TORINO INTER MAZZARRI / Inter subito avanti a Torino con Lautaro Martinez che ha approfittato di una dormita della difesa granata: subito dopo il gol dell'attaccante nerazzurro, le telecamere hanno inquadrato il tecnico Walter Mazzarri che si è rivolto al quarto uomo chiedendo se l'argentino non fosse partito in fuorigioco. Chiaro il labiale dalle immagine, mentre successivamente l'allenatore dei granata si è rivolto alla propria panchina per criticare la squadra, poco attenta nell'azione che ha portato Lautaro a tu per tu con Sirigu.

Il Torino dovrà ora provare la rimonta senza però poter fare affidamento sul capitano Belotti, sostituito subito dopo il vantaggio interista per un problema al costato.

