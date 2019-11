Juventus, ancora un pareggio per l’Atletico Madrid: 1-1 col Granada

ATLETICO MADRID GRANADA JUVENTUS / Sei pareggi e due vittorie nelle ultime otto giornate di Liga: l'Atletico Madrid di Simeone si presenterà a Torino, contro la Juventus, con questo triste ruolino di marcia, arricchito da un'altra X nella visita al Granada. Simeone, che dovrà fare a meno a lungo di Diego Costa, ha vissuto un altro pomeriggio complesso, con una squadra che fa sempre più fatica a trovare il gol (appena 16 in 14 gare), ma che almeno continua a prenderne pochissimi.

Granada-Atletico, Simeone parte con Joao Felix in panchina

Il Cholo, che ha lanciato Joao Felix al minuto 74 per la prima volta dopo l'infortunio di ottobre, ha puntato su Morata e Vitolo in attacco, ma la rete del momentaneo vantaggio l'ha segnata Lodi, che al minuto 60 ha convertito in rete un assist di Herrera.

Un vantaggio, però, durato appena sette minuti quello dei rojiblancos:, di testa, ha firmato l'1-1 per gli andalusi su calcio d'angolo e i madrileni non sono riusciti poi a far male.

Granada-Atletico, Simeone lancia Dario Poveda

Nella fase finale della partita, Simeone ha lanciato la carta della disperazione, Dario Poveda, bomber della squadra B che nell'ultima azione ha reclamato un rigore. L'Atleti, con questo risultato, si piazza a tre punti dal Barcellona capolista, che ha però una gara in meno, il Clasico col Real Madrid che stasera, battendo la Real Sociedad, lascerebbe gli uomini di Simeone alle spalle, agganciando gli azulgrana.

