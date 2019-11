TORINO INTER RITARDO / Pioggia battente a Torino nella sera della sfida tra granata e Inter: la partita, il cui fischio d'inizio era previsto per le 20.45, partirà con qualche minuto di ritardo. Nessuna comunicazione ufficiale, ma la necessità di sistemare il terreno di gioco che, nonostante la copertura con i teloni, porta evidenti i segni della grande quantità d'acqua caduta in città nelle ultime ore.

La gara dovrebbe iniziare comunque, anche se il campo non è in perfette condizione: le zone messe peggio sono quelle laterali e in particolare la zona delle bandierine dove si sta lavorando per renderla praticabile. Al momento comunque la pioggia continua a scendere copiosa.

