CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Antonio Conte ha più volte ribadito alla propria dirigenza di necessitare di alcuni rinforzi in vista della finestra invernale di calciomercato per rafforzare la rosa nerazzurra che ha mostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione.

Da De Paul a Vidal per il centrocampo, passando per l'attacco e l'opzione Giroud che ha già lavorato con Conte ai tempi del Chelsea: sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Inter, contatti e apertura: scelto il centrocampista

Calciomercato Inter, Marotta: "Pronti a cogliere le occasioni"

Nel pre partita della sfida tra Torino e Inter, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato delle strategie di mercato nerazzurre ai microfoni di 'Dazn': "Siamo in sintonia con Conte. Questa è una rosa al momento limitata. Guardiamo al mercato di gennaio come un mercato storicamente povero di idee e contenuti. Le opportunità sono ancora poco soddisfacenti, ma vediamo cosa succede all’inizio di gennaio per vedere di poter cogliere delle occasioni”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, muro Udinese per de Paul: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, agenti Lautaro in arrivo: ultime CM.IT su rinnovo e Barcellona