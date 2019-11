PAGELLE PRIMO TEMPO TORINO INTER/ La prima frazione della partita di Serie A tra Torino ed Inter si chiude con gli ospiti avanti. La gara si sblocca al 13' grazie ad un contropiede innescato da un colpo di testa di Vecino che trova Lautaro Martinez, bravo ad infilarsi tra la difesa granata e superare Sirigu per il gol dello 0-1. Raddoppio che arriva al 32' sugli sviluppi di un calcio d'angolo dove sul cross di Biraghi sul secondo palo sbuca De Vrij che spinge in rete il pallone dello 0-2. Ripresa in cui la squadra di Mazzarri dovrà necessariamente cambiare marcia se vuole tentare di riprendere una partita complicatissima.

TORINO

Sirigu 6.5

Izzo 5.5

Nkoulou 5.5

Bremer 5.5

De Silvestri 6

Meité 5

Lukic 5

Baselli 5.5

Ansaldi 6

Verdi 6

Belotti S.V. (dal 14' Zaza 6)

All.

Mazzarri 5

INTER

Handanovic 6.5

Godin 6

de Vrij 7

Skriniar 6

D’Ambrosio 6.5

Vecino 6.5

Brozovic 6

Barella 6 (dal 48' Borja Valero S.V.)

Biraghi 6.5

Lautaro 7

Lukaku 6.5

All. Conte 7

Arbitro: Maresca 6

TABELLINO

TORINO-INTER 0-2 (risultato parziale)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti (dal 13' Zaza). A disposizione: Rosati, Uijkani, Djidji, Aina, Rincon, Edera, Berenguer. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella (dal 48' Borja Valero), Biraghi; Lautaro, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dimarco, Bastoni, Lazaro, Candreva, Agoume, Fonseca, Esposito. All. Conte

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni (sezione di Bergamo)

Ammoniti: 34' Martinez

Espulsi:

Marcatori: 13' Martinez, 32' De Vrij