MILAN NAPOLI PIOLI / Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare il pareggio rimediato dal suo Milan questo pomeriggio contro il Napoli, nel secondo anticipo della 13a giornata di Serie A che si è disputato a San Siro.

Ecco le sue parole: "Ero sicuro di fare la prestazione, i ragazzi hanno lavorato duramente nelle ultime 2 settimane.

Il Napoli è una grande squadra, chi ha giocato ha fatto bene anche chi è entrato dalla panchina".

La crescita della squadra: "Ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, sono 45 giorni che lavoriamo insieme. L'atteggiamento mi sta piacendo, c'è stata qualche disattenzione soprattutto negli ultimi minuti finali che abbiamo pagato. Ora però stiamo iniziando a giocare da squadra"

Piatek ancora a secco: "Ha lavorato tanto per la squadra, ha giocato per la squadra. L'importante è crearle queste palle gol, non deve demordere. Sta lavorando bene, deve fare un piccolo sforzo in più e deve reagire. Sono soddisfatto di quello che sto facendo, poi sappiamo che il gol per un attaccante è importante".

Il ritorno al gol di Bonaventura: "E'un giocatore intelligente, ho bisogno di giocatori come lui. Sa dettare i tempi, più giocatori come lui ho in campo, meglio è. E' uno dei giocatori più importanti che abbiamo".