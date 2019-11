ATALANTA JUVENTUS RONALDO / Non era presente a Bergamo né in campo, né in panchina: Cristiano Ronaldo non è stato convocato per Atalanta-Juventus ma ha apprezzato il risultato portato a casa dai suoi compagni di squadra. Vittoria in rimonta per la squadra di Sarri che il portoghese ha voluto celebrare con un messaggio postato su Twitter: "Gran Carattere, bravi ragazzi!!" il cinguettio accompagnato da due foto dei bianconeri che festeggiano.

LEGGI ANCHE ---> Atalanta-Juventus, Sarri sull'esclusione di Ronaldo: "Totalmente d'accordo. Problemi per Douglas Costa"

Juventus, Ronaldo in dubbio per l'Atletico: Sarri fa chiarezza

Dopo il polverone post sostituzione in Juventus-Milan e il doppio impegno con gol in nazionale, Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juve in settimana senza però aver superato il problema fisico che aveva caratterizzato le ultime settimane.

Problema che non dà certezza sulla sua presenza contro l'Atletico Madrid e sul quale si è espresso anchenel post gara: "Sarei contento se recuperasse già per martedì, lo spero. Il ragazzo aveva l'esigenza di risolvere questo piccolo acciacco che lo sta condizionando in partita e soprattutto nel potersi allenare con continuità: ha fatto una scelta ed io ero completamente d'accordo con lui. Dobbiamo tentare di trovare un modo di allenarsi senza sovraccaricare il ginocchio e vedere se poter superare questo acciacchino". Per la sfida contro la squadra di Simeone problemi anche per

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Paratici smonta il 'caso' Ronaldo: "Grande feeling con Sarri. E ieri..."

Calciomercato Juventus, in Inghilterra ci credono: "5 motivi per cui Ronaldo può tornare allo United"