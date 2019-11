Milan-Napoli, San Siro boccia Piatek: Ibrahimovic serve più che mai!

MILAN NAPOLI FISCHI PIATEK / Ancora una prova opaca per Piatek. L'attaccante polacco è stato sostituito all'84' di Milan-Napoli tra i fischi di San Siro, che non gli ha perdonato i diversi errori durante il match. Prosegue dunque il momento complicato dell'ex Genoa, che in settimana aveva fatto arrabbiare i tifosi con alcune sue dichiarazioni.

Gennaio si avvicina e la possibilità di vederlo altrove adesso si fa sempre più concreta, soprattutto se dovesse arrivare veramente Zlatan, che a questo Milan serve come il pane. San Siro non ha risparmiato nemmeno, fischiato anche lui durante la sostituzione, avvenuta dopo un match ampiamente insufficiente. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

