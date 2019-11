MILAN NAPOLI 1-1 LOZANO BONAVENTURA CLASSIFICA SERIE A - Un'occasione persa per entrambe le squadre. Milan e Napoli non riescono a sterzare e ad interrompere il loro momento negativo, accontendandosi di un 1-1 che non fa felice nessuno. Gara povera di emozioni con la squadra di Ancelotti che passa in vantaggio al primo affondo: al minuto 24' Insigne fa partire un tiro a giro da fuori area, la palla finisce all'incrocio dei pali, Lozano è il più rapido di tutti e insacca di testa alle spalle di Donnarumma. Immediata la risposta del Milan che cinque minuti dopo trova il pareggio con un grande destro dalla distanza di Bonaventura.

A fine primo tempo Insigne ha sui piedi la palla dell'1-2 ma si fa ipnotizzare dal portiere rossonero. Nel secondo tempo Ancelotti getta nella mischia Mertens, Pioli Kessie ma il risultato non cambia.

MILAN-NAPOLI 1-1

24' Lozano (N), 29' Bonaventura (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter 31; Lazio e Cagliari 24; Atalanta* e Roma 22; Napoli 20*; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino, Udinese e Milan *14; Sassuolo** 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia** 7



*una partita in più

**una partita da recuperare