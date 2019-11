Calciomercato, Emery sempre più a rischio: rispunta la pista italiana?

CALCIOMERCATO EMERY ARSENAL / Si sta tremendamente complicando la posizione di Unai Emery all'Arsenal.

La società in queste settimane ha sempre ribadito la fiducia nel manager spagnolo, ma dopo il deludente pareggio interno di oggi contro il Southampton i 'Gunners' si allontano ulteriormente dalla zona Champions League ed in Inghilterra tornano a parlare del possibile esonero del tecnico.

In caso di ribaltone, l'ipotesi più probabile al momento sarebbe la soluzione interna con la promozione dell'ex esterno svedese Ljungberg, ma nel caso in cui la società dovesse decidere di optare su un allenatore più navigato per risollevare la stagione occhio sempre a Massimiliano Allegri che in Inghilterra ha molti estimatori ed all'Arsenal è già stato accostato a più riprese.