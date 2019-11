MILAN NAPOLI REBIC SCIAGURATO / 45 minuti da incubo per Ante Rebic. L'attaccante croato schierato dall'inzio, per la prima volta in stagione, per via della defezione dell'ultimo secondo di Suso, ha deluso le attese con una prova ampiamente insufficiente nel primo tempo contro il Napoli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI

Tantissimi gli errori dell'ex Eintracht Francoforte, che ha spesso sbagliato passaggi semplici, apparendo in campo svogliato. Il pubblico di San Siro non lo ha risparmiato, fischiandolo soprattutto nei minuti finali, quando da due passi da Meret ha sprecato una buona occasione di testa, mandando il pallone a lato. Un primo tempo dunque che dà ragione a Giampaolo e Pioli che non hanno mai voluto puntare veramente su di lui. Un acquisto, che ad oggi, è totalmente bocciato.