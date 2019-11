JUVENTUS EMRE CAN / Dopo le tre panchine consecutive e il nuovo sfogo, Emre Can rivede il campo ed è importantissimo per la Juventus che con il suo inserimento ritrova l'equilibrio e riesce a ribaltare il punteggio portando a casa la vittoria sul campo dell'Atalanta.

Calciomercato Juventus, le ultime su Emre Can

L'esclusione dalla lista per la Champions League aveva fatto molto discutere, contribuendo ad accendere le attenzioni di diversi club sull'ex Liverpool che non ha nascosto il suo disappunto per la scarsa considerazione in questo avvio di stagione. Con i 20' di Bergamo, infatti, Emre Can è arrivato a quota 170' in Serie A spalmati su 5 presenze. Accostato al Manchester United oltre che a Borussia Dortmund e Psg, il tedesco arrivato a zero può garantire alle casse bianconere un'importante plusvalenza, anche se diversi tifosi bianconeri sui social si sono schierati dalla parte di Emre Can sperando in una conferma in rosa. Il ritorno in campo in un momento così delicato può rappresentare un segnale da parte di Sarri in questo senso, ma per convincere anche lo stesso giocatore a rituffarsi al 100% nel mondo Juventus servirà un maggior impiego in campionato, vista l'esclusione dall'Europa.