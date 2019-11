DIRETTA LECCE CAGLIARI / In piena corsa per la zona Champions, Rolando Maran deve affrontare l'esame 'Via del Mare'. Posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A, Lecce-Cagliari mette di fronte due squadre abbastanza in salute. Anche nella sconfitta contro la Lazio, infatti, la squadra salentina ha messo in mostra buone cose che spera di sfruttare al meglio questa sera.

I sardi, dal canto loro, dopo il roboante 5-2 contro la Fiorentina vogliono continuare a sognare

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE CAGLIARI

Lecce (4-3-1-2) Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis,Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula

Cagliari (4-3-1-2) Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35; Inter 34; Lazio 27, Roma 25; Cagliari* 24; Atalanta 22; Napoli 20; Parma 18; Verona 18; Fiorentina 16; Torino, Udinese e Milan 14; Sassuolo* e Bologna 13; Sampdoria 12; Lecce* 10; Genoa* 9; Spa*l 8, Brescia* 7. *Una partita in meno