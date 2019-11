Milan-Napoli, c'è Maldini: la storia continua

MILAN NAPOLI MALDINI STORIA / La storia continua. In casa Milan giornata speciale per Daniel Maldini, per la prima volta in panchina a San Siro in un match ufficiale dei rossoneri.

Il giovane fantasista classe 2001, che da poco ha rinnovato il suo contratto con il club, sarà al fianco die pronto a subentrare nella sfida contro il, valevole per la 13esima giornata di Serie A. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, tocca adesso a Daniel, accolto dagli applausi del suo pubblico al momento della lettura delle formazioni. Dopo i problemi dell'ultimo minuto per Suso, vista la panchina non proprio lunghissima, le possibilità di vederlo in campo non sono certo poche.