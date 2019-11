DIRETTA SAMPDORIA UDINESE FORMAZIONI / Sei punti e solamente tre gol subiti in cinque partite. E' questo il bottino di Claudio Ranieri da quando è arrivato sulla panchina blucerchiata. In programma alle 18, Sampdoria-Udinese rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre in ottica salvezza. Senza gli squalificati Becao e Okaka, gli ospiti hanno forse meno ansia da prestazione visti i cinque punti di vantaggio che li separano dalla Samp, ma vogliono comunque confermare quanto di buono fatto vedere nell'altra vittoriosa trasferta di Genova, contro il Genoa.

Calciomercato.it vi offre la sfida di Marassi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-UDINESE

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski. All.: Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio* 27, Roma* 25; Cagliari 24; Atalanta* 22; Napoli* 20; Parma* 18; Verona* 18; Fiorentina* 16; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo e Bologna* 13; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia 7. *Una partita in più; **una partita da recuperare