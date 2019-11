JUVENTUS ATALANTA SARRI / "Qui faranno fatica tutti. È come andare dal dentista: magari ne esci bene, ma il male lo senti". Maurizio Sarri riassume così la vittoria in rimonta della sua Juventus sul campo dell'Atalanta. Una vittoria in HD, nel segno di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Anche senza Cristiano Ronaldo la formazione bianconera va, ed a proposito dell'assenza del portoghese ai microfoni di 'Sky' nel post-partita spiega: "Cristiano sarei contento recuperasse già per martedì, lo spero. Il ragazzo aveva giustamente questa esigenza di risolvere questo piccolo acciacco che lo sta condizionando in partita ma soprattutto nel potersi allenare con continuità. Gestione differente? Questo dipenderà molto dalle sensazioni che avrà il ragazzo in futuro, dalla stanchezza mentale e fisica che potrà sentire e dalla necessità di recuperare. In questo momento ha fatto una scelta giusta, ero completamente d'accordo con lui. Dobbiamo tentare di trovare un modo di allenarsi senza sovraccaricare il ginocchio e vedere se poter superare questo acciacchino.

Vero che è solido e non ci sono problemi, però giocare sempre con un pizzico di dolore addosso mentalmente ti stanca, il ragazzo aveva questa esigenza e la pensavo come lui".

Restando sul tema infortunati, la Juve esce dalla sfida di Bergamo con altri due acciacchi: "Bernardeschi ha preso un colpo al diaframma, non riusciva a respirare e lamentava la sensazione di dover vomitare. Vedremo ora. Anche Douglas Costa ha un problemino, non sta benissimo. Ha sentito male dopo 10' ma è rimasto dentro. Spero sia solo una piccola contrattura".

Il centrocampo soffre: "E' chiaro che non è semplice. Per la fase difensiva il modulo è difficile e dispendioso soprattutto per i due interni. Abbiamo sofferto la loro ampiezza perchè abbiamo coperto poco la palla nella loro metà campo. Per quanto riguarda i difensori esterni, a tratti io preferisco scivolino in avanti".

L'analisi del match: "E' stata una partita bella di ritmo e intensità. Abbiamo iniziato bene. Dopo l'episodio del rigore ci siamo persi, pensando a tutto il contesto invece che alla partita. L'Atalanta ci ha fatto soffrire ed è passata giustamente in vantaggio. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare in un'azione confusa e in um momento della partita che sembrava di stanca. Abbiamo poi avuto il merito di poterla vincere giocando bene i minuti finali".