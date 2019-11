MILAN NAPOLI SUSO PIOLI REBIC/ Brutta tegola per Stefano Pioli, allenatore del Milan, a pochi minuti dall'inizio della sfida col Napoli. L'ex allenatore di Inter e Fiorentina perde infatti per un virus intestinale Jesus Suso, esterno offensivo rossonero che doveva partire dal primo minuto.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Al posto dello spagnolo ex Liverpool e Genoa, spazio per Ante Rebic, attaccante esterno arrivato dall'Eintracht Francoforte nelle battute finali del calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Napoli, Massara: "Ibrahimovic suggestione irresistibile. Su Donnarumma..."

Sfida che sa tanto di 'ultima chance' per l'esterno croato che, in questi primi mesi con la maglia del Milan, non è ancora riuscito ad incidere come accadeva in Bundesliga.