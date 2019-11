DIRETTA ROMA BRESCIA FORMAZIONI / Alle prese con il caso Balotelli, non convocato, Fabio Grosso affronta la sua prima trasferta in Serie A da ultimo in classifica. Dopo la batosta in casa contro il Toro, Roma-Brescia rappresenta quasi i contorni di ultima spiaggia per l'ex allenatore del Verona. Paulo Fonseca, dal canto suo, può gioire per il recupero di Pellegrini, ma dovrà fare a meno di Mkhitaryan, Pastore e Spinazzola, oltre agli altri lungodegenti. Dopo la sconfitta di Parma e con l'Atalanta sconfitta sabato dalla Juve, la conquista dei tre punti è diventata quasi obbligatoria.

Calciomercato.it seguirà la partita della tredicesima giornata di Serie A in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BRESCIA

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo, Ndoj; Alf. Donnarumma, Torregrossa. All. Grosso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio e Cagliari 24; Atalanta* e Roma 22; Napoli* 20; Parma* 18; Fiorentina 16; Verona 15; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo** e Bologna* 13; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia** 7



*una partita in più

**una partita da recuperare