ATALANTA JUVENTUS GASPERINI / Tanti episodi arbitrali in questo Atalanta-Juventus che apre la 13a giornata di Serie A. Le proteste dei padroni di casa si soffermano soprattutto sul gol del raddoppio di Higuain con il tocco di mano di Cuadrado, ma al termine dell'incontro il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport' cerca di stemperare: "Ho rivisto un po' di episodi della gara, ma come ho detto tante volte c'è veramente tanta confusione sul tocco di mano. Anche per il rigore che hanno dato a noi, me l'avessero dato contro mi sarei molto arrabbiato. C'è sicuramente di più il secondo rigore, sull'1-1, che mi è sembrato molto netto: l'arbitro l'ha valutato diversamente. C'è confusione sui falli di mano fatta da altri e che continuano a fare, ma così diventa difficile: c'è interpretazione diversa tra chi gioca, chi arbitra, gli allenatori, la gente. C'è bisogno di una chiarezza che non c'è.

Non è la scienza dei missili quella del regolamento: sono convinto che gli errori ci saranno sempre, ma ci deve essere una maggiore chiarezza. Dobbiamo distinguere se quello è rigore o meno, perché altrimemtni diventa una lotteria e questo non lo è mai stato, mentre adesso è un po' troppo. Al di là degli errori che non mancheranno mai, è necessario fare un po' di chiarezza in più".

Quindi Gasperini si sofferma sulla partita: "Grande Atalanta fino al pareggio della Juventus molto rocambolesco, l'Atalanta meritava la vittoria anche nettamente. Le assenze? Bisogna restare a quelli che hanno giocato e hanno giocato molto bene. La Juventus ha trovato il morale dopo il pareggio fortunato e dopo ha fatto un gran gol sul secondo, ma chiaro che nel finale la qualità degli attaccanti della Juventus ha fatto sì che finisse così. Gli episodi? Credo che la svolta sia stata quel pareggio casuale, ma noi abbiamo fatto bene. Chiaro che la Juventus ha la capacità di realizzare molte più occasioni degli altri, ma l'Atalanta a me è piaciuta veramente tanto".

