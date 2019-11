ATALANTA JUVENTUS HIGUAIN/ Bellissima la sfida del Gewiss Stadium fra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, andati in svantaggio per il gol di Robin Gosens, hanno rimontato e ottenuto i tre punti grazie alla doppietta firmata da Gonzalo Higuain ed alla rete nel finale di Paulo Dybala.

Proprio Higuain, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha detto la sua sulla vittoria: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicatissima, se non sbaglio è la seconda sfida che l'Atalanta perde in casa e per noi è una grande prova di maturità in vista della lotta per lo scudetto".

Il Pipita ha poi aggiunto: "Sono contentissimo della prestazione che ha fatto la squadra, è vero che io Paulo siamo contenti per i gol, ma gli undici hanno fatto una prova importante difensivamente. Ora dobbiamo riposare in vista dell'Atletico Madrid, bisognerà recuperare bene in vista della Champions League".