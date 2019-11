Pagelle Milan-Napoli, i voti del primo tempo

PAGELLE MILAN NAPOLI VOTI PRIMO TEMPO / Primo tempo con emozioni a sprazzi al Meazza. Parte meglio il Milan, con un Napoli che per un buon quarto d'ora sembra non essere proprio sceso in campo. Poi la fiammata di Lozano dopo l'incrocio dei pali di Insigne e il pareggio di Bonaventura, che si sblocca dopo più di un anno.

Ma che errore di Lorenzo Insigne in pieno recupero.

MILAN

Donnarumma 6

Conti 6

Musacchio 5,5

Romagnoli 6

Hernandez 6

Paqueta 5

Biglia 6

Krunic 6

Rebic 5

Piatek 6

Bonaventura 7



NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6

Maksimovic 6

Koulibaly 6

Hysaj 6

Callejon 5,5

Allan 5,5

Zielinski 5,5

Elmas 5,5

Lozano 6,5

Insigne 5,5