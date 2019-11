ATALANTA JUVENTUS GOL HIGUAIN VAR / Si apre tra le polemiche la 13a giornata del campionato di Serie A. Uno spettacolare Atalanta-Juventus finisce con le proteste furenti dei bergamaschi soprattutto per il secondo gol di Higuain, che parte da un'azione in cui Juan Cuadrado recupera palla per i bianconeri aiutandosi vistosamente con la mano.

L'arbitro non ravvisa l'infrazione, il contropiede si innesca e il 'Pipita' ribalta l'incontro poi vinto dalla Juventus per 1-3 dopo il vantaggio iniziale di Gosens. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

I nerazzurri hanno quindi invocato a gran voce l'intervento del Var per ricontrollare e di conseguenza annullare la rete di Higuain. Da regolamento, però, il contrasto sulla trequarti tra Pasalic e deLigt in seguito al tocco di mano di Cuadrado dà il via ad una nuova azione differente, dalla quale poi nasce la rete, e quindi gli arbitri in sala Var non hanno potuto richiamare l'arbitro. Si può parlare quindi di "errore umano", perché sarebbe dovuto intervire l'arbitro Rocchi quindi fischiando il tocco di mano che il Var non ha potuto far ricontrollare.

